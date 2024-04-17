Kritik gollerin adamı: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz geçen sezon ve bu sezon kirtik anlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.
Geçen sezonun 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında 90+14'te attığı golle takımına galibiyeti getiren yıldız, 17. haftada 2-1 kazanılan A.Gücü maçında da takımının beraberlik golünü kaydetmişti. 36. haftada oynanan Ankaragücü maçında da skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Barış Alper kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
Bu sezon da kritik yerlerde sorumluluk almaktan kaçınmayan Barış Allper, 23. haftada 2-1 kazanılan Gaziantep maçında 89'da galibiyet golünü kaydetmişti. 24. haftada deplasmanda Samsun'u 2-0 yenen Cimbom'un 11. dakikada 2. golünü atan Barış Alper maçın erken kopmasını sağlamıştı. 25. haftadaki Başakşehir maçında da 25'te takımının ilk golünü atan yıldız, son olarak şampiyonluk yolunda attığı kritik bir öneme sahip Alanya maçında 56'da attığı golle kilidi açmış ve 72'de attığı golle de takımının galibiyetini perçinleyen isim olmuştu.
HAFTA BOYUNCA ÇALIŞTI
Barış Alper Yılmaz'ın Alanya maçında attığı iki golün de tesadüf olmadığı yıldız futbolcunun hafta boyuncu idmanlardan sonra cansız manken eşliğinde bu vuruşları çalıştığı öğrenildi.
Geçen sezonun 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında 90+14'te attığı golle takımına galibiyeti getiren yıldız, 17. haftada 2-1 kazanılan A.Gücü maçında da takımının beraberlik golünü kaydetmişti. 36. haftada oynanan Ankaragücü maçında da skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Barış Alper kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
Bu sezon da kritik yerlerde sorumluluk almaktan kaçınmayan Barış Allper, 23. haftada 2-1 kazanılan Gaziantep maçında 89'da galibiyet golünü kaydetmişti. 24. haftada deplasmanda Samsun'u 2-0 yenen Cimbom'un 11. dakikada 2. golünü atan Barış Alper maçın erken kopmasını sağlamıştı. 25. haftadaki Başakşehir maçında da 25'te takımının ilk golünü atan yıldız, son olarak şampiyonluk yolunda attığı kritik bir öneme sahip Alanya maçında 56'da attığı golle kilidi açmış ve 72'de attığı golle de takımının galibiyetini perçinleyen isim olmuştu.
HAFTA BOYUNCA ÇALIŞTI
Barış Alper Yılmaz'ın Alanya maçında attığı iki golün de tesadüf olmadığı yıldız futbolcunun hafta boyuncu idmanlardan sonra cansız manken eşliğinde bu vuruşları çalıştığı öğrenildi.