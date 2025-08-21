Kristjan Asllani kararını verdi: Torino

Inter'de istediği forma şansı bulamayan Kristjan Asllani'nin geleceği netlik kazanıyor.



Football Italia'nın haberine göre; Bologna ile kişisel şartlarda anlaşmaya varamayan Asllani için Torino devreye girdi. Arnavut oyuncu, tercihini Torino ekibinden yana kullandı.





Bologna'ya satış için görüşmeler ileri aşamaya gelse de, oyuncunun yıllık 2 milyon Euro maaş talebi transferi engelledi. Ayrıca Real Betis'ten gelen teklifi de reddetti.





Bunun üzerine devreye giren Torino, transferi sonuçlandırmak için harekete geçti ve oyuncu da tercihini Granata'dan yana kullandı.



