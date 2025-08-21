21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Kristjan Asllani kararını verdi: Torino

Inter'in takımdan gönderilmesi kararı aldığı Kristjan Asllani, Torino'ya transfer olmayı tercih etti.

calendar 21 Ağustos 2025 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kristjan Asllani kararını verdi: Torino
Inter'de istediği forma şansı bulamayan Kristjan Asllani'nin geleceği netlik kazanıyor.

Football Italia'nın haberine göre; Bologna ile kişisel şartlarda anlaşmaya varamayan Asllani için Torino devreye girdi. Arnavut oyuncu, tercihini Torino ekibinden yana kullandı.

Bologna'ya satış için görüşmeler ileri aşamaya gelse de, oyuncunun yıllık 2 milyon Euro maaş talebi transferi engelledi. Ayrıca Real Betis'ten gelen teklifi de reddetti.

Bunun üzerine devreye giren Torino, transferi sonuçlandırmak için harekete geçti ve oyuncu da tercihini Granata'dan yana kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
