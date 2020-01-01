Kris Dunn, Hawks ile sezonun ilk üç maçında yok

Atlanta Hawks guardı Kris Dunn'ın, sağ diz kıkırdağı bozulması olarak tanımlanan sakatlık yüzünden normal sezonun en az ilk üç maçını kaçıracağı açıklandı.



Dunn'ın 28 Aralık'ta "gözden geçirileceği" ve o zaman bir durum güncellemesi sağlanacağı belirtildi. Hawks, 23 Aralık'ta sezonunu Dunn'ın eski takımı Chicago Bulls'a karşı açacak. Ayrıca bu ay Memphis Grizzlies (26 Aralık), Detroit Pistons (28 Aralık) ve Brooklyn Nets'e (30 Aralık) karşı oynayacak.



Bir süredir temaslı bireysel antrenmanlara katılmaya başlayan Dunn'ın, normal takım antrenmanlarına katılmaya yakın olduğu açıklandı. Hawks'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı birkaç serbest oyuncudan biri olan Dunn, ikinci yılı oyuncu opsiyonlu iki yıllık, 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Savunma becerisiyle tanınan Dunn'ın, kombo guard olarak kilit bir yedek rolde oynaması bekleniyor.



26 yaşındaki Dunn, geçtiğimiz sezon Chicago formasıyla oynadığı 51 maçta (24.9 dakika) 7.3 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



