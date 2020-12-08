Kostas Mitroglou'nun yeni adresi Komşu olacak

2018/2019 sezonu ikinci yarısında Galatasaray'da oynayan Mitroglou, yeniden ülkesine dönüyor. Yunan ekibi Olimpiakos, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



Geçtiğimiz sezonu PSV Eindhoven'da kiralık olarak geçiren golcünün bonservisi Marsilya'nın elinde bulunuyor.



İki kulüp arasında henüz iletişime geçilmedi ancak Marsilya'nın maaşından dolayı Mitroglou ile yolları ayırmak istediği biliniyor.



32 yaşındaki forvet bu sezon Fransa ekibiyle henüz hiçbir maça çıkmadı. Mitroglou, Yunanistan'da daha önce Olimpiakos ile 6 kez lig zaferi yaşadı.



