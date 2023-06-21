Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de yapılacak

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 24-25 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre hafta sonu Sekapark'ta düzenlenecek yarışlara, 24 kulüpten 545 sporcu katılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda ekipler, kupayı kazanmak için mücadele edecek.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyonda büyükler, master ve 19 yaş altında kadın, erkek ve karışık kategorilerde ekipler yarışacak. Suya inecek ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için mücadele verecek.





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