Konyasporlu Kramer Arabistan'a önerildi

Konyaspor'da geride kalan sezonun en golcü ismi olan Blaz Kramer için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.



Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer, Suudi Arabistan ekiplerine önerildi.



Sezon başında Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Legia Varşova'dan ayrılarak Anadolu Kartalı'nın yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 2024-25 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 34 maçta forma giymişti.

Blaz Kramer'in Konyaspor karnesi de merak konusu oldu. Sloven oyuncu bu sezon görev aldığı maçlarda Anadolu Kartalı'na 12 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kramer zaman zaman performansında düşüş yaşasa da takımın en golcü oyuncusu oldu. (Yeni Konya)