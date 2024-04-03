Konyaspor - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor - Trabzonspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 01:53
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sport 2'den naklen izlenebilecek.

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor XI: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe



TRABZONSPOR'DA EKSİKLER 

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery