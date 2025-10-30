30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Konyaspor, sahasında dokuz kişi dört golle turladı!

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Konyaspor ile 3. Lig ekibi 12 Bingölspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor, 4-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Marius Ştefanescu, dakika 18'de İsmail Esat Buğa, dakika 62'de Morten Bjorlo ve dakika 67'de Melih Bostan kaydetti.

Konuk ekip 12 Bingölspor'un gollerini ise 15. dakikada Muhammed Burak Çelik ile 77. dakikada Batuhan Kara attı.

Konyaspor'da Yasir Subaşı, 21. dakikada 90+5. dakikada ise Tunahan Taşçı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konyaspor, bu sonuçla adını 4. tura yazdırırken, 12 Bingölspor ise kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Nesine 3. Lig ekibi 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek tur atladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İsmail Esat Buğa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Stefanescu'nun şutunda top, ağlarla buluştu: 1-0. 

14. dakikada Bingölspor beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Sevinç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Muhammed Burak Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 

18. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Sağ kanttan tKaan Akyazı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

62. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde Melih Bostan'ın pasında topla buluşan Bjorlo, takımını 3-1 öne geçirdi. 

66. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Melih Bostan, skoru 4-1'e getirdi.

76. dakikada 12 Bingölspor farkı 2'ye düşürdü. Ceza sahası önünde Umut Dilek'in pasında topla buluşan Batuhan Kara'nın şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Kemal Mavi, Onur Gülter

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Mücahit İbrahimoğlu (Dk. 84 Ahmet Tırpancı), Utku Eriş, Clausic, Yasir Subaşı, İsmail Esat Buğa (Dk. 75 Efe Seçil), Stefanescu (Dk. 75 Tunahan Taşçı), Pedrinho, Bjorlo, Kaan Akyazı (Dk. 66 Andzouana), Melih Bostan (Dk. 84 Eren Cemali Yağmur)

12 Bingölspor: Oğzuhan Çelik, Mustafa Eren Damar, Berkay Arı (Dk. 46 Muhammed Şahingöz), Faruk Öcal, Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 75 Yiğit Köse), Melih Alcu, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Burak Çelik (Dk. 46 Osman Şahin), Eren Emre Aydın (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Yusuf Efe Saydam (Dk. 75 Batuhan Kara), Umut Dilek

Goller: Dk. 5 Stefanescu, Dk. 18 İsmail Esat Buğa, Dk. 62 Bjorlo, Dk. 66 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 14 Muhammed Burak Çelik, Dk. 76 Batuhan Kara (12 Bingölspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Utku Eriş, Dk. 43 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 38 Halil İbrahim Sevinç, Dk. 46 Melih Alcu (12 Bingölspor)

 

 Reklam 
