Tümosan Konyaspor, teknik sorumlu Ali Çamdalı'nın görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarıda mutlu sona ulaştı.



Konyaspor Yönetim Kurulu, 28 Ekim Pazartesi günü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde kulüp binasında toplanan yönetim; teknik sorumlu Ali Çamdalı ile yolları ayırma kararı aldı.



Konya yerel basınında yerel habere göre; Toplantıda Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut önderliğinde Teknik Adam Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırıldı.



RECEP UÇAR İLE ANLAŞILDI



Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut ve Başkanvekili Halil İbrahim İner, İstanbul'da Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.



İki yönetici, salı günü gerçekleştirdikleri ilk görüşmenin ardından bugün (çarşamba) yaptıkları ikinci toplantıda anlaşma sağladı.



2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK



Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı. Recep Uçar'ın, perşembe Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



RESMİ AÇIKLAMA: "SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"



Kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, ''Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın (Perşembe) resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.



RECEP UÇAR'IN SÜPER LİG KARİYERİ



49 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor da başladı.



2019'da Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş'a geçen Recep Uçar, Avcı'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe geçti.



Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, 97 maçta 1.53 puan ortalaması yakaladı. Eylül 2023 - Ocak 2024 tarihleri arasında Kayserispor'un teknik direktörü olan 49 yaşındaki isim, 21 maçta 1.38 puan ortalaması tutturdu.



