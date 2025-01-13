Konyaspor penaltı bekledi, devam kararı çıktı

Trendyol SÜper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi.
Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı.
Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.
Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi.
Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı.
Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.