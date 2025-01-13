Konyaspor penaltı bekledi, devam kararı çıktı

Konyaspor-Fenerbahçe maçının 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.

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Konyaspor penaltı bekledi, devam kararı çıktı
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13 Ocak 2025 21:37
Son güncelleme 13 Ocak 2025 21:42
Trendyol SÜper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. 

Mücadelenin 68. dakikasında  Konyaspor penaltı bekledi. 

Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. 

Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.



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