Konyaspor öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
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Konyaspor öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik
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06 Kasım 2020 15:27
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş, cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sinan'ın yanı sıra Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar da kadroda yer almayacak.

- Luiz Gustavo ceza sınırında

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gustavo, İttifak Holding Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



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