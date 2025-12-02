Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Konyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan attı.
Muşspor'un tek golünü 89. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.
53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.
89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.
TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu
Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Dk. 58 Okavuçi), Ayetullah Korkmazer (Dk. 58 Emirhan Karagülle), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Dk. 72 Stefanescu), Calusic, Andzouana (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Muzaffer Utku Eriş, Muhammet Tunahan Taşcı, Jo Jin-Ho (Dk. 58 Guilherme), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (Dk. 58 İsmail Esat Buğa), Kaan Akyazı (Dk. 22 Bardhi)
Goller: Dk. 38 Bardhi, Dk. 52 Calusic, Dk. 53 ve 90+2 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 89 Ersel Aslıyüksek (Muşspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Cumali Bişi (Muşspor), Dk. 74 İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)
