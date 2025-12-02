02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Konyaspor, kupada gruplara kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Konyaspor, Muş Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.

calendar 02 Aralık 2025 14:56 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 15:35
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Konyaspor.org
Konyaspor, kupada gruplara kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Konyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan attı.

Muşspor'un tek golünü 89. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor, kupaya veda etti.


Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.

53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.

89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu

Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Dk. 58 Okavuçi), Ayetullah Korkmazer (Dk. 58 Emirhan Karagülle), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Dk. 72 Stefanescu), Calusic, Andzouana (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Muzaffer Utku Eriş, Muhammet Tunahan Taşcı, Jo Jin-Ho (Dk. 58 Guilherme), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (Dk. 58 İsmail Esat Buğa), Kaan Akyazı (Dk. 22 Bardhi)

Goller: Dk. 38 Bardhi, Dk. 52 Calusic, Dk. 53 ve 90+2 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 89 Ersel Aslıyüksek (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Cumali Bişi (Muşspor), Dk. 74 İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
