Konyaspor: 'Hakemlerin yeterliliği konusunda endişelerimiz var'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı, sahalarında 3-2 yendikleri RAMS Başakşehir maçında hakemin verdiği kararlara tepki gösterdi.Korkmaz, AA muhabirine, futbolda en çok konuşulanların başında hakemlerin geldiğini söyledi.Futbolun ilerlemesi için bu anlayışın değişmesi gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, dün oynadıkları maçta da hakemin bazı kararlarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Korkmaz, maçın başında Yusuf Erdoğan'ın içinde olduğu gol pozisyonun faul kararıyla kesildiğini belirterek, şöyle konuştu:Ligde her hafta hakemlerin gündemde olduğunu belirten Korkmaz,ifadelerini kullandı.