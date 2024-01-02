Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.
Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.
Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.
Konyaspor'un Abdülkerim Bardakcı transferinin son taksiti olan ve ihtar çekilmesine sebebiyet veren bedelin 250 bin euro olduğu belirtildi.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.
Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.
Konyaspor'un Abdülkerim Bardakcı transferinin son taksiti olan ve ihtar çekilmesine sebebiyet veren bedelin 250 bin euro olduğu belirtildi.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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