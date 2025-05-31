Konyaspor'da Melih Bostan'dan Fenerbahçe karşısında ilk!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Konyaspor'un genç futbolcusu Melih Bostan, kariyerinde bir ilke imza attı.
İLK GOLÜNÜ ESKİ TAKIMINA KARŞI ATTI
Genç futbolcu, karşılaşmanın 4. dakikasında fileleri havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk golünü eski takımına karşı açtı.
Konyaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Melih Bostan, 4. dakikada kaleci Deniz Ertaş'ın uzun pasıyla başlayan pozisyonda, rakip ceza yayı gerisinde Umut Nayir'in kafa ile indirdiği topu ceza sahasının solunda sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla filelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.
İLK GOLÜNÜ ESKİ TAKIMINA KARŞI ATTI
Genç futbolcu, karşılaşmanın 4. dakikasında fileleri havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk golünü eski takımına karşı açtı.
Konyaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Melih Bostan, 4. dakikada kaleci Deniz Ertaş'ın uzun pasıyla başlayan pozisyonda, rakip ceza yayı gerisinde Umut Nayir'in kafa ile indirdiği topu ceza sahasının solunda sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla filelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.