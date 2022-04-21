Konyaspor'da İlhan Palut fırtınası!

Konyaspor'da İlhan Palut oynattığı futbolla büyük beğeni aldı.



ADINI TARİHE YAZDIRMAK İSTİYOR



Konyaspor'da geçtiğimiz yıl İsmail Kartal'ın ardından şubat ayında göreve gelen İlhan Palut, takımı 24. hafta sonunda 24 puanla 15. sırada devraldı. Yeşil-beyazlılar, sezonu 50 puanla 11. sırada tamamladı. 2021-2022 sezonuna da iyi başlayan İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, 33 hafta sonunda 61 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Süper Lig'de geride kalan 33 hafta sonunda en iyi teknik adamlar sıralamasında ise ilk 5 içinde yer alan yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu, Konyaspor'un başında çıktığı 54 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. 45 yaşındaki teknik adam bu sezon ise 33 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Süper Lig kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Palut, sezon sonunda Şampiyonlar Ligine katılarak, adını tarihe yazmak istiyor.



PALUT 1.84 PUAN ORTALAMASI YAKALADI



Spor kamuoyunda başarılı olarak değerlendirilen teknik adamların başında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geliyor. Kartal, 2.31 maç başı puan ortalaması tuttururken, Avcı 2.25 maç başı puan ortalamasını yakaladı. Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut ise 1.84 maç başı puan ortalaması yakalarken, genç teknik adamı 1.77 maç başı puan ortalaması ile Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli takip ediyor. Süper Lig'de Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'de oynattığı futbol ve elde ettikleri sonuçlarla adından söz ettiren isimler oldu.(Konya Postası)





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