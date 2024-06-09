Konyaspor'da hedef Umut Bozok

Konyaspor, Trabzonspor forması giyen Umut Bozok ile temaslara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da hedef Umut Bozok
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09 Haziran 2024 12:04
Son güncelleme 09 Haziran 2024 12:27
Trabzonspor'da Umut Bozok'a Süper Lig ekiplerinden Konyaspor talip oldu.

Sezon içinde kadro dışı kalan ve affedildikten sonra Abdullah Avcı'nın şans verdiği 27 yaşındaki santrfor, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor.

Yeşil-beyazlılar, transferi için görüşmelere başladığı futbolcuda yıllık ücret engeline takıldı. Umut'un Karadeniz ekibinde kazanacağı 36.7 milyon TL'yi istediği, Konya'nın ise rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

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