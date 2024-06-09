Konyaspor'da hedef Umut Bozok

Trabzonspor'da Umut Bozok'a Süper Lig ekiplerinden Konyaspor talip oldu.
Sezon içinde kadro dışı kalan ve affedildikten sonra Abdullah Avcı'nın şans verdiği 27 yaşındaki santrfor, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor.
Yeşil-beyazlılar, transferi için görüşmelere başladığı futbolcuda yıllık ücret engeline takıldı. Umut'un Karadeniz ekibinde kazanacağı 36.7 milyon TL'yi istediği, Konya'nın ise rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.
Sezon içinde kadro dışı kalan ve affedildikten sonra Abdullah Avcı'nın şans verdiği 27 yaşındaki santrfor, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor.
Yeşil-beyazlılar, transferi için görüşmelere başladığı futbolcuda yıllık ücret engeline takıldı. Umut'un Karadeniz ekibinde kazanacağı 36.7 milyon TL'yi istediği, Konya'nın ise rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.
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