Konyaspor'da artık hedef ikincilik!

Konyaspor, Lig'de son 3 maçta 8 puanlık kayıp yaşayınca şampiyonluk potasından uzaklaştı. Lider Trabzonspor ile arasında 14 puanlık fark oluşan yeşil-beyazlılarda, asıl hedef ikincilik oldu.



CAMİA TEYAKKUZA GEÇTİ



26. hafta itibariyle lider Trabzonspor'un 14, puan gerisinde kalan ikinci sıradaki Konyaspor'da artık tek hedef, sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemeleri oynamak. Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle oluşan kara bulutları dağıtmak üzere yönetimin de vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi. Hem teknik heyete hem de oyunculara tam destek veren Konyaspor Yönetimi, hafta boyunca yine antrenmanlara giderek onları yalnız bırakmamaya çalışacak. Ayrıca ödeme konusunda da yeşil-beyazlı yöneticilerin elini cebine atacakları belirtildi.



GÖZLER SIRADAKİ 4 MAÇTA



Yeşil-beyazlılar, ligde ikincilik hedefi doğrultusunda sıradaki 4 maça büyük önem veriyor. Üst üste Alanyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Fenerbahçe (D) maçları oynayacak olan Anadolu Kartalı, ligin ilk yarısında aynı periyottan 7 puan çıkarmayı başarmıştı. Bu kez 4 maçlık virajdan minimum 7 puanla çıkmak isteyen Konyaspor'da, takımın hedefsiz kalmaması için teknik direktör İlhan Palut'un da öğrencileriyle toplantı üstüne toplantı yapacağı öğrenildi.



(Konya Postası)









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