Konyaspor - Başakşehir: 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde geride kalan 6 maç sonunda Başakşehir 7 puan toplarken Konyaspor 5 maça çıktı ve 6 puan almayı başardı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.
Başakşehir XI: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde geride kalan 6 maç sonunda Başakşehir 7 puan toplarken Konyaspor 5 maça çıktı ve 6 puan almayı başardı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.
Başakşehir XI: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.