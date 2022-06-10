Konyaspor'a Slovenya'dan stoper!

Bruno Paz, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i renklerine bağlayan Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor



UEFA Konferans Ligi'nde ilk ön eleme maçına 21 Temmuz'da çıkacak olması nedeniyle transferleri 18 Haziran'a kadar tamamlamayı hedefleyen yeşil-beyazlı yönetimin Slovenya'nın Domzale takımından savunmacı Sven Karic için girişimde bulunduğu öğrenildi.



24 yaşındaki stoperin transferinde futbolu bırakan Skubic'in devrede olduğu iddia edildi.



ESKİHELLAÇ GÜNDEMDE YOK



İsmi sık sık Konyaspor ile anılan Yeni Malatyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın Konyaspor'un gündeminde olmadığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin oyuncu için geçtiğimiz sezonun devre arasında bir girişimde bulunduğu, yüksek bonservisi nedeniyle bu transferden vazgeçildiği öğrenildi. (Konya Postası)





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