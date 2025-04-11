Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı!

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon yaşayan ve küme düşme hattından kurtulmak için mücadele veren Tümosan Konyaspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.



FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konyaspor, 10 Nisan 2025 başlangıç tarihinden itibaren 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.



YASAĞIN SEBEBİ İKİ FUTBOLCU!



Konyaspor'a FIFA tarafından verilen transfer yasağını geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak formasını giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ve Mame Diouf'un başvurusu nedeniyle aldığı öğrenildi.



KONYASPOR: "200 BİN EURO ÖDEYİNCE AÇILACAK"



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.



Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.



1 NİSAN'DAN BU YANA BİRÇOK KULÜP CEZA ALDI



FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.



Trendyol Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.



Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.



Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.



