Konya'da VAR'la kırmızı!

Konyaspor, Beşiktaş karşısında VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konya'da VAR'la kırmızı!
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15 Mart 2025 21:01
Son güncelleme 15 Mart 2025 21:03
Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR kararıyla kırmızı kart çıktı.

Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Ali Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra 27. dakikada Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.



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