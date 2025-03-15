Konya'da VAR'la kırmızı!

Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR kararıyla kırmızı kart çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Ali Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra 27. dakikada Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.
Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Ali Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra 27. dakikada Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.