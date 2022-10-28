Konya'da karate heyecanı sürüyor

Konya'da düzenlenen 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.



Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonun ikinci gününde ümit kadınlar kumitede Nehir Kılıç (-47) ve Buse Kılıç (-54), genç erkekler kumitede Süleyman Aydemir (-76), Nuri Kılıç (-55), Yusuf Kılıç (-61), Enes Fatih Kurt (-68) ve Yusuf Eren Temizel (+76), genç kadınlar kumitede ise Hatice Sena Kayacan (-48), Nisa Sazak (-53), Hira Nur Yalçın (-59) ve Elif Güneş (+59) tatamiye çıktı.



Milli sporculardan Buse Kılıç, Enes Fatih Kurt ve Yusuf Eren Temizel, rakiplerini eleyerek finale kaldı. Süleyman Aydemir, Nehir Kılıç ve Hatice Sena Kayacan ise üçüncülük maçına çıkacak. Nuri Kılıç, Yusuf Kılıç, Nisa Sazak, Hira Nur Yalçın ve Elif Güneş, rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti.



Şampiyona, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.





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