Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Konyaspor taraftarları, Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!
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23 Nisan 2025 10:29
Son güncelleme 23 Nisan 2025 10:34
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.

Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.

Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.

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