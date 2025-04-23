Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.
Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.
Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.
Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.
Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.
Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.