Konferans Ligi'nde play-off turu başladı

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u 3-0 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Konferans Ligi'nde play-off turu başladı
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20 Ağustos 2024 23:20
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başladı.

Play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4. dakikada Gregoria, 79. dakikada penaltıdan Manvelyan ve 90+3. dakikada ise Aias'ın golleriyle 3-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki diğer eşleşmelerin ilk maçları 21 Ağustos Çarşamba ve 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

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