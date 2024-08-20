Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başladı.



Play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4. dakikada Gregoria, 79. dakikada penaltıdan Manvelyan ve 90+3. dakikada ise Aias'ın golleriyle 3-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.



Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.



Play-off turundaki diğer eşleşmelerin ilk maçları 21 Ağustos Çarşamba ve 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.





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