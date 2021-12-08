Konferans Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor
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08 Aralık 2021 16:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında perşembe 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:

20.45 LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya)

20.45 Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Gent (Belçika) - Flora (Estonya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.45 Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka)

23.00 Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan)


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