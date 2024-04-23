Kolombiya'da dehşet anı! Futbolcunun kafasına bıçak isabet etti!

Kolombiya Apertura'nın 18. haftası Medellin-Atletico Nacional derbisine sahne oldu. Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi. Öte yandan karşılaşmanın uzatma dakikalarında korkunç bir an yaşandı.
KAFASINA BIÇAK İSABET ETTİ
Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.
Korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması da dikkat çekti.
KAFASINA BIÇAK İSABET ETTİ
Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.
Korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması da dikkat çekti.