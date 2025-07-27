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Kolo Muani için Juventus'tan yeni hamle

Juventus, Randal Kolo Muani için yeniden bastı gaza! Serie A devi, Fransız golcüyü kadrosuna katmak için önümüzdeki hafta yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 27 Temmuz 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kolo Muani için Juventus'tan yeni hamle
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Juventus, geçen sezon kiralık olarak forma verdiği Kolo Muani yarışında yalnız değil. Rakipler, Premier Lig devleri Manchester United ve Chelsea.

İtalyan basınından Gazzetta ve Tuttosport'un haberlerine göre, PSG artık satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık teklifine sıcak bakıyor. Kolo Muani'yi 40-45 milyon euro bandında değerlendiren Fransız devi, bu zorunluluğu kolay ulaşılabilir hedeflerle ilişkilendirmek istiyor.

Tuttosport'a göre ise PSG'nin talebi 40 milyon eurodan başlıyor ancak rakam 50 milyon euroya kadar çıkabilir.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE



2024-25 sezonunun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık geçiren Kolo Muani için İngiliz devleri de devrede. Gazzetta, transferde en büyük tehdidin Manchester United olduğunu belirtirken, Tuttosport Chelsea'nin ilgisinin daha yoğun olduğunu öne sürüyor.

HOJLUND PLANI HAZIR

Öte yandan Kolo Muani'nin United'a gitmesi durumunda Juventus, eski Atalantalı Rasmus Hojlund için devreye girecek. Genç golcünün, Kolo Muani'nin gelişiyle birlikte kadroda ikinci plana düşmesi bekleniyor. Bu da Juventus'un iştahını kabartmış durumda.

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