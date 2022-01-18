Kolasinac Fenerbahçe'ye yakın!

Transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenalli sol bek Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Kolasinac Fenerbahçe'ye yakın!
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18 Ocak 2022 09:06
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Arsenal
Fenerbahçe, Kolasinac'ı yeniden gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre ise, Sarı-Lacivertliler, bu transferde mutlu sona yakın.

Haberde, "Kolasinac, Fenerbahçe'ye çok yaklaştı" ifadelerine yer verildi. Mesut Özil'in en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenmiş ve teknik direktör arayışları için İngiltere'de olduğu söylenmişti. Ancak Başkan Koç'un Arsenal'li yetkililerle ve Kolasinac'ın menajeriyle de görüştüğü iddia edildi. 

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