Koke: "Kendimi FIFA'da sandım!"

Atletico Madrid forması giyen Koke, takımın 2014 yılında kazandığı şampiyonluk için itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Koke: 'Kendimi FIFA'da sandım!'
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13 Ekim 2024 20:01
Atletico Madrid'in önemli isimlerinden Koke, 2014 yılında kazanılan şampiyonluk için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koke, "Camp Nou'daki maç gününde kendimi FIFA oyunundaki bir maçta sandım. Çok gergindim. Yıllarca kazanamadıktan sonra orada La Liga'yı kazanmak bizim için pastanın üzerine koyulan güzel bir krema gibiydi. O zamanlar Barcelona'da Messi, Real Madrid'de Ronaldo vardı, seviyeyi hayal edin!" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunun son haftasında bir puanın yettiği maçta deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Atletico Madrid, bu şampiyonlukla 18 yıllık hasretine son vermişti.

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