  •  
    Ali Koç'un listesinde yer alan 10 teknik direktör!
  •  
    G.Saray'da kale sürprizi 11 yıl önce gitmişti ve...
  •  
    Terim raporunu verdi! Orta sahaya Pirlo buldu
  •  
    G.Saray'dan İngilizler'i şoke eden transfer sözü
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!

Aykut Kocaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "20. şampiyonluk için kalan 11 maçta 33 puan istiyorum. İlk hedef Akhisar" dedi.

Kaynak: Takvim
Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2018 09:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün ligde oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı yaptı. Kocaman, "20. şampiyonluğu ve 4. yıldızı hepimiz istiyoruz. Bunun için kalan 11 maçta 33 puan almalıyız. İlk hedefimiz Akhisar engelini aşmak" dedi.

Akhisar'ı ciddiye almalıyız

Akhisar'ın ligin en formda takımlarından birisi olduğunun altını çizen Kocaman, şöyle devam etti: "Kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Fazla açık vermiyorlar. Hücumda da oldukça etkililer.

Bireysel hata yapmamalıyız

Böyle bir takıma karşı savunmada bireysel hatalardan uzak kalmalıyız. Aynı zamanda hücumda becerili olmalı ve en önemlisi 90 dakika boyunca tam bir disiplin içerisinde olmalı, çok iyi mücadele etmeliyiz...

Yorgunluk yaşayabiliriz

Aykut Kocaman perşembe günkü kupa maçı nedeniyle yorgunluğun normal olduğunu da belirterek, "2. yarıda bir sıkıntı oluşabilir. Ama bunu takım halinde yardımlaşarak aşacağız" ifadesini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için