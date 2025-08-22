22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-027'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-024'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
0-026'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-012'

Kocaelispor, Syrota'yı kadrosuna kattı!

Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

calendar 22 Ağustos 2025 20:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Syrota'yı kadrosuna kattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak Maccabi Haifa'da forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
