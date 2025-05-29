Kocaelispor, Selçuk İnan'ı açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını açıkladı.
İşte o açıklama;
"Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.
Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."
İşte o açıklama;
"Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.
Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....