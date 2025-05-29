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Kocaelispor, Selçuk İnan'ı açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

calendar 29 Mayıs 2025 18:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Selçuk İnan'ı açıkladı
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını açıkladı. 

İşte o açıklama;

 "Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.

Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."


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