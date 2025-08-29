Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Kayserispor karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.
İKİ EKSİK
Kocaelispor'da kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kocaelispor'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik!
Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Manchester City'den Galatasaray açıklaması!
-
9
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde sürpriz isim!
-
8
İşte Fenerbahçe'nin rakipleri
-
7
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı!
-
6
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
-
5
Galatasaray, Inter ile anlaştı: Top Pavard'da!
-
4
Galatasaray'da Onyedika imzaya yakın
-
3
Barış Alper Yılmaz yine kadroda olmayacak!
-
2
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!
-
1
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini açıkladı
- 17:04 Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Al Musrati
- 16:51 Altınordu'dan iki imza daha
- 16:38 Jose Mourinho, 'fesih'i antrenmanda öğrendi!
- 16:38 Merve Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na tepki
- 16:23 Samsunspor'da Polat Yaldır parladı!
- 16:20 Pep Guardiola'dan Sane açıklaması!
- 16:16 Karşıyaka altyapısına Cenk Karace desteği!
- 16:13 Saran yeni teknik direktörü açıkladı: Conceiçao
- 16:06 Karşıyaka'da Ömer Faruk bekleyişi
- 16:04 Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'u konuk edecek!
- 15:57 İspanya Milli Takımı'ndan Arda Güler açıklaması!
- 15:57 Vucevic: "Kariyerimi NBA'de bitirmek istiyorum"
- 15:56 Heat, Terry Rozier için 'buyout' seçeneğini gündemde tutuyor
- 15:55 Brogdon, Warriors, Knicks ve Timberwolves'un radarında
- 15:51 Altay'ın eski antrenörü haciz işlemini durdurdu!
- 15:51 Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 13. randevuda!
- 15:48 Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi yaklaşık 15 ay sürdü
- 15:45 Kocaelispor, milli araya moralli girmek istiyor
- 15:44 Bornova 1877, sağ bek transferini açıkladı
- 15:40 Kocaelispor'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik!
- 15:32 Galatasaray'da Cuesta sağlık kontrolü için gidiyor
- 15:32 Karşıyaka'dan sosyal sorumluluk projesi!
- 15:29 Petkimspor ilk provada mağlup
- 15:26 Muğlaspor sezonun açılışını yapacak!
- 15:19 Milli sporcu, kızına verdiği sözü yerine getirmek istiyor!
- 15:17 Karagümrük'te Antalyaspor öncesi tek eksik!
- 15:14 Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü
- 15:10 Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK!
- 15:09 Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini açıkladı
- 15:04 Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
- 15:00 Hentbol Erkekler Süper Ligi başlıyor!
- 14:52 İşte Samsunspor'un rakipleri!
- 14:47 İsmail Kartal'a Rusya'dan talip çıktı!
- 14:41 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
- 14:18 Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması!
- 14:15 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı!
- 14:05 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a flaş mesaj!
- 13:54 İşte Fenerbahçe'nin rakipleri
- 13:53 Barış Alper Yılmaz yine kadroda olmayacak!
- 13:39 Beasley piyasası kızışıyor, kontratı veteran minimumun üstünde olacak
- 13:37 Haliburton: "Embiid ile çok kişi samimi değil, bizim aramız çok iyi"
- 13:35 Lakers yönetimi: "Luka'nın EuroBasket'te oynamasında hiçbir problem yok"
- 13:34 A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!
- 13:32 Irving: "NBA sonrası en büyük çiftçilerden biri olacağım"
- 13:32 Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den Mourinho'ya veda!
- 13:31 Lue: "Bradley Beal, Phoenix'te gölgede kaldı"
- 13:25 Trabzonspor'da ayrılık: Muhammed Cham
- 13:23 Trabzonspor, Milan'ın kapısını çaldı: Ismael Bennacer!
- 13:04 Galatasaray, Inter ile anlaştı: Top Pavard'da!
- 12:59 İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı!
- 12:55 Ali Koç döneminde görev alan teknik direktörler!
- 12:29 Josef de Souza'dan Sergen Yalçın paylaşımı!
- 12:10 Trabzonspor'da rota Premier Lig!
- 11:58 Fenerbahçe'de Diego Carlos'a üç yeni talip!
- 11:31 Singo'dan sürpriz hamle: Bissouma'yı takibe aldı
- 11:21 Jose gitti, Fenerbahçe hisseleri uçuça geçti
- 11:10 Jose Mourinho'nun aldığı tazminatlar!
- 11:05 Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri!
- 11:02 Mourinho'nun en kısa serüveni: Fenerbahçe
- 10:34 Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Pep Guardiola'dan Sane açıklaması!
Aston Villa, Asensio için PSG ile pazarlıkta!
Napoli, Eljif Elmas'ı kadrosuna kattı!
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Manchester City'den Galatasaray açıklaması!
Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!
Andre Onana'ya ağır eleştiri: "Kaleci değil!"
Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Eyüpspor
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|3
|10
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|11
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|15
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|16
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0