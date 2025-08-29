29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Kocaelispor'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik!

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek.

calendar 29 Ağustos 2025 15:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Kayserispor karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

İKİ EKSİK

Kocaelispor'da kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, karşılaşmada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
