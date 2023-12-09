Kocaelispor, 3 golle zirve takibini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kocaelispor, 3 golle zirve takibini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2023 15:29
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kocaelispor 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joao Amaral, 33. dakikada Douglas Tanque ve 51. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

Kocaelispor'da ikinci golü kaydeden Douglas Tanque 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ertuğrul Sağlam'ın takımı bu galibiyetle, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası yara sardı. Puanını 32'ye çıkaran Kocaeli, zirve takibini sürdürdü. Ligde 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery