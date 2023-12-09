Kocaelispor, 3 golle zirve takibini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kocaelispor 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joao Amaral, 33. dakikada Douglas Tanque ve 51. dakikada Barış Alıcı kaydetti.



Kocaelispor'da ikinci golü kaydeden Douglas Tanque 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ertuğrul Sağlam'ın takımı bu galibiyetle, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası yara sardı. Puanını 32'ye çıkaran Kocaeli, zirve takibini sürdürdü. Ligde 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Keçiörengücü deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU