Kobe, son kitabında travma konusunu işlemiş!

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın ortak yazarı ve psikolog Eva Clark, Kobe'nin son mirası olan, yeni kitabını açıkladı.



"Geese Are Never Swans" (Kazlar Asla Kuğu Değildir) başlıklı yeni genç yetişkin kurgu kitabında Kobe, travma konusunu ve ilerleyen iyileşme sürecini ele aldı.



Clark, Kobe ile çalışmnın nasıl bir şey olduğunu paylaştı. Clark, Bryant'ın özellikle sporda ruh sağlığı konusuyla ilgilendiğine dikkat çekti. PEOPLE'dan Morgan Smith ve Sam Gillette ile konuşan Clark, şunları söyledi:



"Kobe, travmadan kaynaklanan bir aşırı güdüye sahip olan bu sporcunun, maalesef insanlar tarafından başarılı olarak değerlendirilmesi ile ilgileniyordu. Ancak travmalarıyla temas halinde olmadıkları için, çok kızgınlar."



"Kobe bu iyileşme sürecini gerçekten göstermek istemişti: nasıl yardım kabul edilir, diğer insanlarla nasıl bağlantı kurulur, insan kendine nasıl bakar ve buna rağmen hala nasıl bir dürtüye sahip olup harika bir atlet olabilir. Bununla savaşmadığınız takdirde, daha fazlasını görebilir ve daha ileri gidebilirsiniz."



"Zihinsel sağlık konusunda hala çok fazla etiket var, özellikle sporda, bu durum konuşulmayacak veya insanların açılamayacağı bir şey olarak görülüyor."



