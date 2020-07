Knicks'in BLM'a yaklaşımı, NBA'deki Afroamerikalıları rahatsız etti

Bazı siyahi yöneticilerin, oyuncuların ve menajerlerin, New York Knicks'in Black Lives Matter hareketine verdiği tepkiyi 'rahatsız edici' buldukları bildirildi.



Knicks, George Floyd'un öldürülmesine ve daha sonra dünyayı etkisi altına alan protestolara cevap vermekte yavaş davranmıştı.



Knicks, 9 Haziran'da iki cümlelik bir bildiri yayınlamıştı: "Her birimizin, ırkçılık, bağnazlık, şiddet veya nefretin olmadığı daha adil ve eşit bir toplum yaratmada rolümüz var. Olumlu değişim için hareket eden herkesin yanındayız."



"İNSANLAR SAMİMİYETİNİZDEN ŞÜPHE DUYUYOR"



Bleacher Report'a konuşan ligdeki bir takım siyahi yöneticiler, oyuncular, menajerler ve diğerleri, Knicks'in tepkisini rahatsız edici buldular.



20 yıldan fazla bir süredir ligde çalışan siyahi bir takım yöneticisi, şu ifadeleri kullandı:



"Eğer farklı bir iş gücüne sahip olacaksanız, o zaman bu durumda onları temsil etmeli ve buna karşı konuşmalısınız. Aksi takdirde, onlara bu konuda kararsız olduğunuza dair bir mesaj gönderiyorsunuz. Şimdi sorgulanmanıza olanak sağlıyorsunuz. Ve ortaya çıkıp konuşana kadar, insanlar samimiyetinizden şüphe duyuyorlar."



"AÇIKLAMA YAPMAK ZOR MU?"



Yüksek profilli bir firmadan bir menajer ise şunları söyledi:



"Bir açıklama yapmak ne kadar zor? Gerçekten ilginç olacak olan şey, ligin üst kademesindeki oyuncular serbest oyuncu olduklarında, buna nasıl bakacakları."



Aynı menajer, oyuncularının, Black Lives Matter hareketindeki Knicks'in sessizliğiyle "şaşkına döndüklerini" açıkladı.



"BAŞKALARI DA ÜZGÜN"



Takımla iş yapan bir kaynağa göre, kilit bir rotasyon oyuncusu, takım yetkililerine Knicks'in Floyd konusunda sessiz kalmasıyla "kesinlikle memnun olmadığını" belirtti. Mevzubahis oyuncu, "Bu konuda üzgün olan başkalarının olduğunu da biliyorum" ifadesini kullandı.



Bazıları Dolan'ın geçmişte Isiah Thomas ve Anucha Browne Sanders'ın yanı sıra, Steve Mills, Scott Perry ve Craig Robinson'ı işe almış olması gerçeğiyle, ırk konusunda savunmuştu.



Siyahi olan eski bir Madison Square Garden çalışanı, Dolan için "Her zaman siyahi insanlar için doğru olanı yapmıştı. Bu yaptıkları verdiği zayıf cevabı telafi eder mi? Pek sayılmaz." dedi.