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Knicks, koçluk arayışında Kidd ve Udoka'yı hedefliyor

Tom Thibodeau ile yollarını ayıran New York Knicks, radarında Dallas Mavericks koçu Jason Kidd ve Houston Rockets koçu Ime Udoka'yı barındırıyor.

calendar 05 Haziran 2025 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Knicks, koçluk arayışında Kidd ve Udoka'yı hedefliyor
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Tom Thibodeau ile yollarını ayıran New York Knicks, NBA yazarı Marc Stein'a göre, radarında Dallas Mavericks koçu Jason Kidd ve Houston Rockets koçu Ime Udoka'yı barındırıyor.

Her iki isim de halihazırda sözleşmeli durumda ve ESPN'den Shams Charania'nın ilk duyurduğu haberde, Knicks yönetiminin "şampiyonluk odaklı" bir vizyon benimsediği ve bu hedef doğrultusunda teknik ekibin başında değişiklik yapılmasının zorunlu görüldüğü belirtilmişti.

New York ekibi, 2025 sezonunda 51 galibiyetle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer almış ve 25 yıl aradan sonra konferans finallerine yükselmişti. Ancak buna rağmen, 67 yaşındaki Thibodeau ile yollar ayrıldı.


Thibodeau döneminde Knicks, 1990'lardan bu yana ilk kez üst üste 50 galibiyet elde etmiş ve Madison Square Garden'da uzun yıllar sonra bir playoff serisi kazanmıştı.

Marc Stein'a göre, Kidd ve Udoka'nın görev yaptıkları kulüplerin, Knicks'in resmi görüşme taleplerini kabul etmesi beklenmiyor. Rockets cephesi, Udoka için yapılacak herhangi bir başvuruya "kesin bir dille ret" cevabı vereceklerini belirtirken; Mavericks'in Kidd konusunda tutumu ise daha belirsiz. Ancak Dallas'ın da yakın zamanda Draft Lotaryası'nı kazanmasının ardından Kidd ile devam etmeyi planladığı aktarılıyor.


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