Knicks, Ferguson ve Poirier'ı serbest bıraktı

New York Knicks'in, son takas gününde kadrosuna kattığı Terrance Ferguson ve Vincent Poirier'ı serbest bıraktığı bildirildi.



New York, ikiliyi geçtiğimiz hafta üç takımlı bir takasla kadrosuna dahil etmiş ve ayrıca Philadelphia 76ers'ın 2021 ikinci tur seçimini, Miami Heat'in 2024 ikinci tur seçimini (ilk 55 korumalı) ve Emir Preldzic'in Draft haklarını da almıştı.



27 yaşındaki Poirier, takas edilmeden önce bu sezon Sixers ile 10 maç oynamıştı. Bir önceki sezonu Boston Celtics ile geçiren Poirier, 22 maçta toplam 130 dakika forma giymişti.



22 yaşındaki Ferguson ise kariyerinin ilk üç sezonunu Oklahoma City Thunder ile geçirdikten sonra, Aralık 2020'de Philadelphia'ya takaslanmış, bu yıl Sixers için yalnızca 13 maçta oynamıştı.



