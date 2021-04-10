Klopp'tan sosyal medya eleştirisi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Aston Villa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sosyal medya eleştirisi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp'tan sosyal medya eleştirisi
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10 Nisan 2021 02:21
Jürgen Klopp, Aston Villa ile oynayacakları maç öncesinde sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ilişkin yorum yaptı.

Klopp sosyal medya üzerinde yapılan yorumların büyük kısmının kayda değer olmadığını söyleyerek futbolcuların hesaplarını kapamalarının doğru olabileceğini söyledi.

Alman menajer özellikle ırkçılık konusunda sosyal medya eleştirisi yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar sosyal medyada bir hesabın arkasına sığınarak istediklerini yazabiliyor. Bu, dünyanın olabildiğince çabuk çözülmesi gereken sorunlarından biri. Ben kullanmıyorum, bunun için hep eleştirildim. Futbolcular da hesaplarını kapatırsa bu onlar için iyi bir karar olur" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de bu sezon 31. haftaya girilirken 7. sırada olan Liverpool, Aston Villa'yı evinde konuk edecek.



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