Klopp: 'Keşke o golü de yemeseydik'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Benfica'yı 3-1 yendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.



Alman teknik adam maç sonu açıklamasında "Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Keşke o yediğimiz bir gol de olmasaydı. Daha iyi savunma yapabilirdik. Gerçekten iyi oyuncuları var" diye konuştu.



Portekiz temsilcisinin kalecisi Mile Svilar'ı maçın adamı ilan eden Klopp, "Benfica'nın kalecisi muhteşemdi. 4. golü de bulabilirdik ama hayal dünyasında değiliz. Ajax'a karşı yaptılar ama biz temkinli olacağız. Benfica'nın kalitesinin farkındayız" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.





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