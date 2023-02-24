Klopp: '5-2 yenildik ama ilk yarı iyiydik'

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e karşı alınan 5-2'lik mağlubiyet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 5 gol yemenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Klopp, "Maçı yeniden izledik. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 5 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir mağlubiyet aldıktan sonra insanların ne dediğini dinlemenin de bir manası yok. O yüzden medyayı takip etmiyorum." dedi.



Mağlubiyete rağmen maçın ilk yarısındaki oyunu beğendiğini söyleyen Klopp, "Evet 5-2 kaybettik ama maçın ilk yarısında oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci devrede ise yapabileceğimiz en kötü başlangıcı yaptık. Bizim için kötü bir geceydi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Umarım bir ders alabilmişizdir." ifadelerini kullandı.





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