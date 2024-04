Golden State Warriors forveti Klay Thompson, Warriors'la alay ettiği için Houston Rockets'tan Tari Eason'ı topa tuttu.



Thompson, birkaç gün önce sosyal medyada Warriors'a seslenen ve dün geceki 133-110'luk galibiyete 1979 yılının ikonik filmi The Warriors'ın "Warriors, come out to play" repliğinin yazdığı bir tişörtle gelen Eason hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Saçma sapan bir hareketti, özellikle de oynamadığı için. Çıkıp oynayabiliyorsanız ve söylediklerinize arka çıkabiliyorsanız tamam, ancak kenardan trollük yapacaksanız, olay nedir yani? Biz en azından çıkıp oynuyoruz. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar."



Rockets, 11 maçlık galibiyet serisi sayesinde Golden State'e Batı Konferansı sıralamasında bir galibiyet yaklaşmış olsa da, Warriors şu anda altı maçlık galibiyet serisine sahipken, Rockets ise son üç maçını kaybetmiş durumda ve iki takım arasında dört galibiyetlik bir fark bulunuyor.



Klay dün gece Rockets karşısında Steph Curry ile birlikte 29'ar sayı buldu ve Golden State ekibi, şu anda 9 numaralı seribaşı Lakers'ın 1,5 maç gerisinde bulunuyor.



Öte yandan Ocak ayından bu yana bacak sakatlığından ötürü kenarda olan ve bu sezon geri dönmesi beklenmeyen Eason ise, 9.8 sayı, 7.0 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahip.





