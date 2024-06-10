Orlando Magic'in önümüzdeki NBA sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına aktif olarak önündeki seçenekleri araştırdığı ve yıldız oyuncular Klay Thompson ve Paul George'u yakından takip ettiği iddia edildi.



Kariyerinde ilk kez serbest oyuncu olmaya hazırlanan Golden State Warriors guardı Thompson'ın, Magic organizasyonundan büyük ilgi gördüğü öne sürüldü.



LA Clippers'ta forma giyen George'un ise kontratından çekilerek ve serbest oyuncu dönemine girme ihtimali bulununyor.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Magic, yaz döneminde hem Thompson hem de George'un peşine düşeceği tahmin edilen takımlar arasında yer alıyor.



Clippers'ın George'u tutmak istediği bilinirken, yapılan müzakerelerde henüz bir sonuca varılmadığı kaydedilmişti.





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