Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ın sözleşme durumundaki belirsizliğin, 2023-24 sezonuna yavaş başlamasına katkıda bulunan bir faktör olabileceği iddia edildi.



ESPN'den Kendra Andrews, bazı kaynakların kendisine sezonun ilk ayında süregelen sözleşme görüşmelerinin Thompson üzerinde "baskı" yarattığını söylediğini açıkladı.



33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2019'da Warriors'la imzaladığı beş yıllığı 189,9 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının son sezonunda yer alıyor.



Bu sezon çıktığı 16 maçta yalnızca 15,3 sayı ortalamasında kalan Thompson, 2011-12'deki çaylak sezonundan bu yana en düşük skor performansını gösteriyor.



Klay ayrıca 2,8 ile 2013-14 sezonundan yana maç başına en az üçlük ortalamasını yakalarken, ayrıca sezonda 3,6 ribaund ve 2,3 asist istatistiklerine sahip.



Bunların dışında şut verimliliğinde de problemler yaşayan Thompson, kariyerinin en kötüsü olan %40,4 saha içi isabetle ve %36,4 üçlük isabetiyle oynuyor.





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