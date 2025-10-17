17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
2-147'
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-034'
17 Ekim
PSG-Strasbourg
1-2DA
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-045'
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
0-036'

Kızılyıldız, evinde Real Madrid'i devirdi!

calendar 17 Ekim 2025 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kızılyıldız, evinde Real Madrid'i devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Euroleague'in 5. haftasıda Kızılyıldız, sahasında Real Madrid'i ağırladı.

Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 90-75 kazandı.

Kızılyıldız'da 18'er sayı atan Codi Miller-McIntyre ve Jordan Nwora, galibiyetin mimarları oldu.

Real Madrid'te Chuma Okeke'nin 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Euroleague'de 6. sırada kendisine yer bulurken Kızılyıldız ise 8. sıraya yükseldi.

Euroleague'nin 6. haftasında Kızılyıldız, Baskonia'yı ağırlayacak. Real Madrid ise Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.