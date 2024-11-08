Kızılyıldız, 4 maç sonra kazandı

Kızılyıldız, ALBA Berlin'i 21 sayı farkla mağlup etti ve EuroLeague'de 4 maçın ardından kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kızılyıldız, 4 maç sonra kazandı
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08 Kasım 2024 02:46
THY EuroLeague'in 8. haftasında Kızılyıldız ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız, 92-71'lik skorla kazandı.

Kızılyıldız'da Miller-McIntyre 15 sayı, Filip Petrusev 14 sayı, Nikola Kalinic 13 sayı ile oynadı. ALBA Berlin'de Gabriele Procida'nın 25 sayısı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık yenilgisi serisine son veren Kızılyıldız, 4. galibiyetini elde etti. Alba Berlin ise 7. yenilgisini aldı.

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