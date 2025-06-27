27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Kiyan Anthony: "Bronny James için üzüldüm"

NBA efsanesi Carmelo Anthony'nin oğlu Kiyan Anthony, yakın arkadaşı Bronny James'in NBA kariyerine başlarken maruz kaldığı yoğun eleştiriler hakkında konuştu.

calendar 27 Haziran 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kiyan Anthony: 'Bronny James için üzüldüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Carmelo Anthony'nin oğlu Kiyan Anthony, yakın arkadaşı Bronny James'in NBA kariyerine başlarken maruz kaldığı yoğun eleştiriler hakkında konuştu.

Wave Original tarafından sunulan 7PM in Brooklyn adlı programda konuşan Anthony, LeBron James'in oğlu olmanın Bronny üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

"Bronny için biraz üzüldüm açıkçası," diyen Anthony, "O çıkıp sosyal medyada içini dökmez ama perde arkasında kesinlikle zorlandığını hissediyorum." ifadelerini kullandı.


2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilen Bronny James, Lakers formasıyla sadece 27 maçta ortalama 6.7 dakika süre alarak 2.3 sayı üretebildi. %31.3 saha içi ve %28.1 üçlük yüzdesiyle sezonu tamamladı. Playofflarda ise sadece iki maçta forma giydi ve skor katkısı sağlayamadı.

Ancak G League'de South Bay Lakers formasıyla sergilediği performans çok daha etkileyiciydi: 18 maçta 18.6 sayı, 4.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları tutturdu.

Yine de sosyal medyadaki eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Kiyan Anthony, bunun duygusal yükünü anlayabildiğini söyledi:

"Telefonu iki kez kaydırıyorsun, her yerde senin adın geçiyor. İnsan yorulur."

Bronny'nin yalnızca "babası sayesinde" ligde olduğu yönündeki eleştirilere karşı da duruş sergileyen Anthony, "Bence gerçekten yetenekli ve NBA'de başarılı olma şansı var," dedi.

Kiyan Anthony, kendisinin de lise döneminde McDonald's All-American seçilememesi gibi dış etkenlerin, motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.