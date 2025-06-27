NBA efsanesi Carmelo Anthony'nin oğlu Kiyan Anthony, yakın arkadaşı Bronny James'in NBA kariyerine başlarken maruz kaldığı yoğun eleştiriler hakkında konuştu.Wave Original tarafından sunulan 7PM in Brooklyn adlı programda konuşan Anthony, LeBron James'in oğlu olmanın Bronny üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.diyen Anthony,ifadelerini kullandı.2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilen Bronny James, Lakers formasıyla sadece 27 maçta ortalama 6.7 dakika süre alarak 2.3 sayı üretebildi. %31.3 saha içi ve %28.1 üçlük yüzdesiyle sezonu tamamladı. Playofflarda ise sadece iki maçta forma giydi ve skor katkısı sağlayamadı.Ancak G League'de South Bay Lakers formasıyla sergilediği performans çok daha etkileyiciydi: 18 maçta 18.6 sayı, 4.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları tutturdu.Yine de sosyal medyadaki eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Kiyan Anthony, bunun duygusal yükünü anlayabildiğini söyledi:Bronny'nin yalnızca "babası sayesinde" ligde olduğu yönündeki eleştirilere karşı da duruş sergileyen Anthony, "Bence gerçekten yetenekli ve NBA'de başarılı olma şansı var," dedi.Kiyan Anthony, kendisinin de lise döneminde McDonald's All-American seçilememesi gibi dış etkenlerin, motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.