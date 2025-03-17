Kış oyunlarında 10 madalya alan Özel Sporcularımıza kutlama sürprizi

8 Mart'ta Torino'da coşkulu bir açılış töreniyle başlayan 12'nci Dünya Kış Oyunları, 15 Mart'ta gerçekleşen Kapanış Seremonisi ile sona erdi.



Kafilemiz, 16 Mart Pazar gecesi yurda döndü. Yurda dönüşlerinin ardından Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesine, İstanbul'da kaldıkları otelde sürpriz bir kutlama düzenlendi. Çiçeklerle karşılanan Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörler, otelde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelerek bu gurur dolu anı pasta keserek kutladı. Özel sporcularımız ve teknik ekip, madalyalarını gururla taşıyarak hatıra fotoğraflarıyla bu anlamlı zaferi ölümsüzleştirdi.



12'nci Dünya Kış Oyunları'nda 100'ü aşkın ülkeden binlerce özel sporcu, olimpiyat ruhunu yaşatarak sporun birleştirici gücünü dünyaya gösterdi. Bir hafta boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, unutulmaz anılar biriktirdi. Özel Olimpiyatlar Türkiye, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında mücadele eden 7 özel sporcumuzla büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımız 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.



Oyunlarda, Alp disiplini branşında yarışan Eda Nur Biçer, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak toplamda 3 madalya ile büyük bir başarı elde etti. Şehriye Naz Koncalıoğlu, 1 altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Berat Kömbeci, 1 altın ve 1 bronz madalya ile oyunları tamamladı. Beyza Kirenli, 1 bronz madalya kazanarak ülkemiz adına önemli bir başarıya imza attı. Kayaklı yürüyüş branşında yarışan Sude Cihan, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak üstün performans sergilerken, Batuhan Uludağ 1 bronz madalya ile yarışları tamamladı.



