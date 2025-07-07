Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini anlattı!

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.



654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Okulu, AA muhabirine, 2015 ve 2018'den sonra bu yıl da altın kemeri almanın nasip olduğunu söyledi.



Kırkpınar'a 6 aylık bir kış sezonu hazırlığından sonra çıktığını belirten Okulu, "Kış sezonunda çok iyi hazırlandık. Haftanın altı günü antrenmanlarımızı yaptık. 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki üç güreşte de final yaptım. İkisinde birinci, birinde ise ikinci oldum. Favori olarak geldim Kırkpınar'a. Burada da altın kemeri tekrar kuşanmak nasip oldum. Çok mutluyum." dedi.

Okulu, finaldeki rakibi Feyzullah Aktürk'ün minderden geldiğini dile getirdi.Avrupa şampiyonu olan Aktürk'ü tebrik eden Okulu, şöyle devam etti:Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İbrahim Türkiş'in teşvik için çeyrek finalden sonra puanlamaya kalmadan yenen pehlivan için ödül koyduğunu hatırlattı.Çeyrek finalin ardından 8 pehlivan da puanlama dışında sadece kendisinin yeniş yaptığını anlatan Okulu, "Başkanımız ödülü biraz daha yükselterek bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyorum başkanıma." ifadelerini kullandı.Altın kemerini yakan Yusuf Can Zeybek'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Okulu, şunları kaydetti:Antalya'daki Yörüklerin yağlı güreşe ilgi gösterdiğini kendisinin de Yörük olduğunu belirten Okulu, kemerin sürekli sahibi olarak Antalya'ya götürmek için çalışacağını aktardı.Orhan Okulu, bu yıl aldığı altın kemeri şehitlere ithaf ettiğini sözlerine ekledi.